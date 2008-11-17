МОЗ готує зміни до постанови Кабміну про цінову надбавку на ліки

Міністерство охорони здоров`я України готує зміни до постанови Кабінету Міністрів України про цінову надбавку на ліки, повідомив днями в Донецьку міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ. (17 жовтня уряд обмежив до 10% оптову надбавку і до 25% - роздрібну надбавку на ціни на ліки – УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «уряд дійсно ухвалив непросте і непопулярне рішення по стабілізації цін на медикаменти». «Це з`явилося після того, коли різко почали підніматися ціни, - пояснив міністр. - Я вважаю, що, можливо, це дуже жорстке рішення, але ми повинні визначитися, що сьогодні є ветерани, люди небагаті, які повинні одержувати дешеві ліки, ми повинні виробити механізми, як їх забезпечити».

Крім того, В.КНЯЗЕВИЧ відзначив, що «ми повинні забезпечити роботу аптеки або аптечної установи, яка є специфічною, тому що там і освіта, і збереження ліків… Це теж вимагає витрат, потрібно їм створити умови».

«Ми зараз переглядаємо свої позиції, зміни до постанови уряду», - сказав міністр. Він повідомив, що сьогодні на цю тему надходять «і звернення депутатів, і бізнесменів, і дистриб`юторів різних, у тому числі і населення».

«Але я хочу сказати, що ми рухаємося у бік забезпечення населення якісними ліками, доступними ліками, щоб можна було вибрати і гарантувати їх ефективність», - акцентував В.КНЯЗЕВИЧ.

«Потрібно віддати належне, щоK наші медикаменти, які виробляються на наших заводах, вони не гірші за якістю і ефективністю. Ми формуємо зараз стандарти і пропонуємо підтримувати своє виробництво», - підсумував міністр.