Вакцинація проти кору не поновиться, поки не буде гарантована безпека цього процесу

Вакцинація від кору в Україні не буде відновлена, поки не буде гарантована безпека цього процесу, заявляє міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ. Про це він повідомив днями на брифінгу в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр нагадав, що він «зупинив цей процес до з`ясування всіх обставин випадку, який мав місце в Краматорську, коли під час вакцинації загинув хлопчик». (13 травня 2008 року після зробленого напередодні щеплення від кору помер 17-річний Антон Тіщенко з Краматорська – УНІАН). За словами В.КНЯЗЕВИЧА, «зараз ми закінчуємо, і комітет Верховної Ради України розглядав це питання, вже маємо цілий ряд висновків, і Всесвітня організація охорони здоров`я вже надала свою інформацію, і зараз ми її опрацьовуємо». Крім того, повідомив міністр, в Донецьку «відбулася патологоанатомічна конференція за участю всіх фахівців і лікарів лікарні, де стався цей випадок, ще пройде велика науково-практична конференція». «І я як міністр, як і обіцяв, всі висновки надам, вони вільно будуть в пресі, проведу прес-конференцію», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Він підкреслив, що “вакцинація від кору в Україні не буде відновлена до тих пір, поки ми не зрозуміємо всіх причин або всіх небезпек, які чекали нас або чекають, поки ми не гарантуватимемо безпечний процес вакцинації”. Імунізація повинна стати зрозумілою для всіх, акцентував В.КНЯЗЕВИЧ: «Кожен усвідомлено, ви конкретно, я, мої діти, підемо і робитимемо цей процес. Не один міністр повинен це знати, а все суспільство, тоді у нас все вийде».

Міністр пояснив, що «людство не знайшло інших способів, щоб подолати дифтерію, поліомієліт, інші небезпечні захворювання, у тому числі і кір, і краснуху, де ми маємо проблеми на сьогоднішній день», тому вакцинація необхідна. Він відзначив, що «відмова (від щеплень) можлива», і це право батьків, які відповідають за свою дитину, щепити дітей до 15 років без згоди батьків не можна. «Інша справа, чи прийме вас колектив: якщо там всі щеплені, ви вже стаєте джерелом проблеми того або іншого захворювання», - пояснив В.КНЯЗЕВИЧ.

При цьому він відзначив, що кампанія проти вакцинації існує у всьому світі і має різне коріння: «Ця кампанія, з одного боку - бізнес-проект, з іншого боку - політичний проект і він тягне за собою ряд проблем...». Але в цілому міністр висловив сподівання, що «з вакцинацією ми впораємся», українське суспільство зрозуміє необхідність і важливість імунізації для забезпечення здоров`я нації.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня ц. р., мала бути проведена масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору і краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська А.Тищенко після щеплення від кору і краснухи, зробленого напередодні, помер в реанімації. Впродовж 15 травня в Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття в дитячу міську лікарню звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору і краснухи.

В той же час, незалежні міжнародні медичні експерти не пов`язують смерть А.Тищенка зі зробленим йому щепленням проти кору і краснухи.