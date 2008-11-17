Князевич: приватні клініки допомога, а не конкуренція для медицини
10:30, 17 листопада 2008Країна
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Людина має право вибору
Міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ вважає відкриття приватних клінік в Україні допомогою для медичної галузі.
Про це він повідомив днями на брифінгу в Донецьку.
Відповідаючи на запитання, чи є приватні медичні клініки в країні конкурентами для державних установ охорони здоров`я, міністр сказав: «Ні. Відкриття приватних клінік сьогодні – це допомога». В.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що «має бути альтернатива, людина має мати вибір – або державна клініка, або приватна». Тільки в будь-якій приватній клініці «ліцензійні умови повинні бути виконані», додав міністр.
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