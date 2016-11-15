МОЗ планує впровадити єдину державну базу даних медоглядів водіїв



Як повідомили УНІАН у МОЗ, в Україні планують створити єдину державну базу даних медичних оглядів певних категорій осіб.

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Наявність такої бази дозволить оперативно перевірити легальність довідки. Запрацювати вона повинна у 2017 році. Наповнення цієї бази відбуватиметься у співпраці з МВС. Крім інформації про водіїв, база міститиме відомості про комісії та лікарів, які мають право надавати такі довідки. За словами учасників заходу, важливо щоб такі бази не тільки існували, а були повні та доступні.

Ще одним принципово важливим питанням медичного забезпечення транспортного процесу – є удосконалення системи підготовки кандидатів у водії, водіїв та інших учасників дорожнього руху. Кожен, хто сідає за кермо, повинен мати навички з надання домедичної і медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Адже саме водії першими стикаються із травмою на дорозі і можуть надати допомогу у ті важливі хвилини, коли фахівці ще в дорозі, і тим самим врятувати життя. У МОЗ вже працюємо над змінами до програми навчання водіїв.

Було підписано національну декларацію з основ безпеки дорожнього руху та закликали усіх долучитися до її виконання.

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Початок Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху (2011 – 2020) світова спільнота оголосила відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 11 травня 2011 року.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших міжнародних організацій свідчать про складну ситуацію з безпекою дорожнього руху в більшості держав. Щороку в світі від дорожньо-транспортних пригод гинуть понад 1 млн 300 тис. осіб, отримують травми близько 50 мільйонів осіб. За оцінками міжнародних експертів з охорони здоров’я, якщо не вжити термінових заходів до 2020 року аварії на дорогах стануть головною причиною смертності у світі, випередивши серцево-судинні захворювання та СНІД.