Країнами Європи шириться високопатогенний грип

Згідно з офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин, зареєстровано випадки захворювання птиці на хворобу Ньюкасла на території Республіки Болгарія, а також на високопатогенний грип птиці на території Республіки Угорщина.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспожислужбі, з вказаних країн заборонено імпорт в Україну птиці, продуктів та сировини з них (за винятком продуктів та сировини, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудників зазначених захворювань).

У той же час спалахи грипу птиці та хвороби Ньюкасла зареєстровані серед диких та перелітних птахів у таких країнах східної та західної Європи: Румунія, Польща, Угорщина, Болгарія, Нідерланди, Швейцарія, Австрія, Німеччина.

Держпродспожислужба просить суб’єктів господарювання, діяльність який пов’язана із імпортом птиці та продуктів з неї, враховувати вказану інформацію.