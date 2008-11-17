Вітчизняні виробники можуть припинити випуск ліків

Вітчизняні виробники лікарських препаратів змушені будуть закрити своє виробництва через обмеження Кабінетом міністрів України цінової надбавки на медикаменти, що випускаються.

Про це повідомила на брифінгу в Донецьку голова парламентського Комітету з охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА. Кажучи про недавню постанову уряду (17 жовтня уряд обмежив до 10% оптову надбавку і до 25% - роздрібну надбавку на ціни на ліки – УНІАН), вона сказала: «Це, справді, дуже складна тема, оскільки уряд своєю постановою значно ущемив випуск медикаментів в Україні». За словами Т.БАХТЄЄВОЇ, «сьогодні те, що ми маємо, а це вже є дефіцит медикаментів, зростання цін, тому що буде завезення тільки імпортних ліків, вітчизняні виробники просто не спроможні будуть утримувати свої заводи». Вона пояснила: «Ця 10% надбавка...виробники не зможуть забезпечувати собі виробництво, просто в збитку будуть, і закриватимуться, адже продукція не виправдовуватиме себе».

«Загалом, з цим питанням ми працюємо і думаємо, що уряд зрозуміє і поступиться їм (вітчизняним виробникам – УНІАН), буде зроблено так, як треба», - додала Т.БАХТЄЄВА, підкресливши, що при цьому «інтереси населення будуть враховані».