Чи міцний у вас імунітет? Тест

Коли настають холоди ризик підхопити грип або простуду значно зростає. Врятувати вас від імовірних неприємностей може тільки ваша імунна система. А наскільки добре працює ваш імунітет? Відповідь на це питання ви зможете одержати, відповівши на питання цього тесту.

За кожну позитивну відповідь додайте собі десять балів, а за кожну негативну – п`ять.

Питання 1. Чи нормальна у вас маса тіла, чи у вас недостатня маса тіла або ж надмірна?

Питання 2. Ви часто страждаєте від простудних захворювань (більше чотирьох разів на рік)?

Питання 3. Ваш спосіб життя не можна назвати активним: ви мало рухаєтеся і за родом своєї діяльності більше сидите?

Питання 4. Чи страждаєте ви порушеннями сну, які з`явилися із-за загальної перевтоми організму, викликаного тим, що ви працюєте на знос?

Питання 5. Чи любите ви засмагати?

Питання 6. Чи є у вас хронічні захворювання?

Питання 7. У ваш раціон входить мало овочів і фруктів?

Питання 8. Чи можна про вас сказати, що ви зловживаєте алкогольними напоями, курінням?

Питання 9. Ви дратівливі?

Питання 10. Ви відчуваєте нестачу спілкування і незадоволеність своїм особистим життям?

Питання 11. Ви добираєтеся на роботу, користуючись послугами громадського транспорту?

Питання 12. Чи можна сказати, що у вас дуже складна робота, крім якої на вас звалені всі домашні справи?

Питання 13. Чи є у вас таке захворювання, як хронічний тонзиліт?

Питання 14. Чи страждаєте ви від алергії?

Питання 15. У вас постійно холодні ноги і руки?

Питання 16. Будь-яку недугу ви намагаєтеся здолати за допомогою лікарських препаратів?

Якщо ви відповіли, на всі питання тесту, приведені вище, означає прийшов час підрахувати свою суму балів і дізнатися його результати.

Якщо ви набрали менше ста балів, то вас можна привітати, оскільки ваш імунітет достатньо сильний, і на нього цілком можна вважатися.

Якщо вам все ж таки і доведеться за зимовий період зіткнутися з ГРВІ, то все напевно пройде без ускладнень.

Вам можна порадити тільки одне: старайтеся і далі уважно стежити за своїм здоров`ям!

Ваша сума балів - від ста до ста тридцяти балів? Поки вам не варто особливо хвилюватися щодо стану вашого здоров`я. Проте, краще всього, приймати заходи по зміцненню свого імунітету вже зараз. Прагніть вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися і достатньо уваги приділяти фізичним вправам.

Якщо ви набрали від ста тридцяти до ста шістдесяти балів, то вам час приділити увагу своєму імунітету.

Стан вашої імунної системи явно залишає бажати кращого. Саме через це ви постійно стикаєтеся з нездужаннями різного роду. Обов`язково обстежтеся у імунолога, отоларинголога і терапевта.