Україна на другому місці в Європі за поширеністю туберкульозу

Україна стала другою після Росії країною в Європі по захворюваності на туберкульоз.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва у ході виїзної колегії Міністерства охорони здоров`я в Донецьку.

Як стало відомо, кожної години в Україні занедужують четверо і помирає одна людина. При цьому за останні п`ятнадцять років захворюваність зросла в 2,4 рази, а смертність - в 3 рази, незважаючи на те, що за останні два роки кількість хворих на туберкульоз в країні зменшилася на 5%.

На даний момент 30% хворих - це діти до чотирнадцяти років.

Найбільш високий рівень захворюваності зафіксований в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській областях, зазначила голова комітету ВР.

Цієї весни Міністерство охорони здоров`я України прийняло рішення створити у туберкульозних диспансерах закриті відділення для примусового лікування хворих на туберкульоз.

РБК-Україна