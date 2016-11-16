В Україні проживає 42 млн 635 тисяч осіб – Держстат

У січні-вересні поточного року, за даними Держстату, в Україні народилося 299 497 дітей, тоді час як за аналогічний період 2015 року цей показник становив 311 775 дітей.

За 9 місяців було зафіксовано природне скорочення населення на 132 426 осіб, тоді як за січень-вересень 2015 року населення скоротилося на 136 234 особи.

Водночас, кількість іммігрантів у січні-вересні поточного року перевищила кількість емігрантів на 7 тис. осіб, за аналогічний період 2015 року цей показник становив 7,4 тис. осіб.

У Держстаті зазначають, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених: на 100 померлих – 69 новонароджених.

Всі дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2015 року становила 42 млн 760,5 тис. осіб, що на 168,8 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2014 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України було істотно скориговано і зменшено до 43 млн із 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити таку оцінку один раз на 5-10 років. Дані старше 10 років, за оцінками експертів ООН, містять занадто багато нагромаджених помилок і не можуть вважатися релевантними.

У вересні 2016 року уряд ініціював створення міжвідомчої групи для оцінки чисельності та статево-вікового складу населення України і прогнозування демографічного розвитку країни.