В Україні починається глобальна кампанія проти нездорової їжі

В Україні розпочинається глобальна кампанія протидії недобросовісній рекламі та просуванню нездорової їжі («джанк-фуд») у рамках проекту «Спільнота споживачів та громадські об’єднання», що фінансується Європейським Союзом і Програмою розвитку ООН.

Презентував антифастфуд-кампанію сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник директора Всесвітньої організації споживчих об’єднань (Consumers International) Б’ярне ПЕТЕРСЕН.

За його словами, на сьогодні мережа Спільноти споживачів охопила вже 220 членських організацій у 115 країнах, у тому числі це 30 урядових організацій. Головною метою роботи Спільноти він назвав формування споживчого руху, який буде надалі контролювати поведінку компаній-виробників та просувачів “сміттєвої” їжі.

Особлива увага, за словами Б.ПЕТЕРСЕНА, приділяється зараз протидії вживанню нездорової їжі дітьми та молоддю. Проект реалізується уже півтора роки, і цільовими компаніями, з якими ведеться робота, на сьогодні є, зокрема, «Кока-Кола», «Пепсі», «Нестлє», «Макдональдс», «Келлогс». За словами Б.ПЕТЕРСЕНА, продукція, зокрема, цих компаній є нездоровою для дітей, але широко рекламується за допомогою мультиплікаційних героїв, комп’ютерних ігор, відеопродукції, спонсорування різних заходів тощо. Він повідомив, що завдяки проекту, наприклад, уже існує домовленість про скорочення такої реклами у багатьох країнах.

Як зазначила доктор медичних наук, представник Інституту гігієни та медичної екології ім. Марзєєва Марія ГУЛІЧ, Спільнота споживачів в Україні лише формується, і тільки зараз українці почали читати етикетки на товарах, щоб вивчити, з чого їх виготовлено. Вона наголосила на важливості проекту, особливо щодо харчування дітей, оскільки саме у дитинстві формуються звички у їжі.

М.ГУЛІЧ звернула увагу, що так званий фастфуд є технічно обробленим і не містить мінеральних солей, вітамінів та інших корисних і потрібних організму людини, особливо дитини, елементів. М.ГУЛІЧ наголосила на користі домашньої їжі та правильному режимі харчування.

За словами менеджера проекту «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» Клавдії МАКСИМЕНКО, у світі близько 20 млн. дітей ще до досягнення шкільного віку вже страждають на ожиріння. “Це також наслідок «швидкої їжі», вживання нездорової їжі і надмірного вживання солі та цукру разом з різними видами продуктів, які просувають для них як частину їхнього життя”, - наголосила вона.

К.МАКСИМЕНКО повідомила, що у рамках проекту для того, щоб привернути увагу до проблеми, “до того, що веселощі та ігри, які пропонуються разом з нездоровою їжею дітям, врешті не принесуть радості”, у великих містах України буде організовано розповсюдження соціальної реклами. Уже з грудня на вулицях Києва та інших великих міст з’являться біг-борди з креативними тематичними ідеями. “Ми вважаємо, що це дуже сильні образи, які мають дійсно змусити людей задуматися. Ми переконані, що соціальна реклама має бути жорсткою і має привертати увагу. Ми дуже хотіли б пояснити, що ця їжа береже час сьогодні, але буде коштувати вам дуже багато часу завтра. Ми б хотіли, щоб ця думка була з людьми тоді, коли вони приймають рішення стосовно харчування свого та своїх дітей”, - заявила К.МАКСИМЕНКО.

Крім того, за її словами, у рамках проекту передбачено проведення круглих столів та інших заходів.