Вся правда про найпопулярніші у світі сніданки для дітей

Фундаментальні дослідження виявили критичний вміст цукру та солі в сухих сніданках для дітей у багатьох продуктах торгових марок Kellogg`s та Nestlé.

По всьому світу бачимо підтвердження всеохоплюючого просування на ринок шкідливих сніданків для дітей і батьків.

Не зважаючи на небезпечні інгредієнти, які входять до складу такої продукції, батьків дезінформують, запевняючи у протилежному.

Всесвітня Організація Союзів Споживачів (Consumers International, CI) як глобальна федерація споживчих організацій оприлюднила доповідь, в якій засуджується продаж сухих сніданків для дітей.

Вміст небезпечних для здоров`я людини інгредієнтів виявлено у складі продуктів, найбільш поширених сухих сніданків для дітей у всьому світі. Механізми просування та збуту такої продукції на ринку є вкрай безжалісними й неприпустимими.

Глобальні дослідження, проведені у 32* країнах, виявили шокуючі результати щодо вмісту цукру та солі в сухих сніданках для дітей, в тому числі і серед лідерів ринку - Kellogg`s та Nestlé.

Хоча вміст цукру в такій продукції є різним у кожній країні, популярні продукти, такі як сухі сніданки Kellogg`s Frosties, Froot Loops та Nestlé` s Cheerios і Nesquik вважаються високоякісними згідно діючих стандартів**. До того ж виявлено, що рівень вмісту цукру у багатьох із таких продуктів є значно більшим, ніж у морозиві чи смажених пончиках, вкритих цукровою глазур`ю.

Дослідження також показали, що вміст солі у рисових пластівцях торгової марки Kellogg`s (Kellogg ` s Rice Krispies) , реалізованих на ринку Гонконгу, та у пластівцях торгової марки Nestlé` (Nestlé Chocapics) , реалізованих на ринку Аргентини, був таким же високим, як у морській воді***.

У претензіях/скаргах, що надходять до компаній-виробників, підіймається питання, що рівень вмісту солі та цукру в сухих сніданках для дітей ставить під сумнів національні цінності. Разом з тим, дослідження не виявили жодних перевищень вмісту цукру чи солі у пластівцях Kellogg`s та Nestlé , що знаходяться у продажу на вітчизняних ринках.

У звіті йдеться й про те, що разом із відображенням на картонних упаковках героїв мультфільмів та іграшок для привернення дитячої уваги, виробники також адресуються до батьків, запевняючи їх щодо натуральних та оздоровчих якостей продукції. І це не зважаючи на височенний вміст цукру та солі. В очі кидається зображення та повідомлення на упаковках як намір допомогти у свідомому придбанні, оскільки товар «вільний від жирів» (`fat free`) або «схвалений батьками» (`approved by parents`).

Також у звіті містяться незаперечні докази, виявлені членськими організаціями СІ у різних країнах. Це демонструє хибність політики, що її проводять компанії-виробники на ринку дитячого харчування, не зважаючи на усі їх запевнення у протилежному.

Всесвітня Організація Союзів Споживачів ( Consumers International ) звертається до міжнародних норм аби заборонити продаж нездорової їжі для дітей. Організація стверджує, що це єдиний ефективний спосіб уберегти дітей від їжі з високим вмістом жирів, цукру та солі.

Джастін Макмаллан (Justin Macmullan), керівник інформаційних кампаній Всесвітньої Організація Союзів Споживачів (Consumers International), зазначає: «Дізнавшись про результати дослідження, батьки у всьому світі будуть шоковані. Високий вміст солі та цукру, виявлений у сухих сніданках для дітей відомих світових брендів, та їх постійне просування на ринок є свідченням неправомірності та невідповідності заходів, до яких вдаються виробники. Саме тому ми вимушені звертатися до міжнародних норм».

*Дослідження проводилися в Аргентині, Австралії, Бельгії, Бразилії, Чилі, Чехії, Данії, Фіджі, Франції, Німеччині, Гонконзі, Індії, Індонезії, Ірландії, Італії, Кенії, Малайзії, Нідерландах, Новій Зеландії, Норвегії, Перу, Польщі, Португалії, Росії, Словенії, Іспанії, Південній Кореї, Швеції, Швейцарії, Таїланді, Великобританії та США.

** Агенція Великої Британії зі стандартизації харчових продуктів, листопад 2007 р. http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs / frontofpackguidance2. pdf >

*** Загальний вміст солі в морській воді складає 3,5%, в той же час ця кількість складається з різновидів солі. Щоб визначити у відсотках вміст саме хлористого натрію (повареної солі), що використовується як столова сіль та міститься у харчових продуктах, необхідно розглядати рівень натрію в морській воді. Склад натрію в морській воді становить приблизно 1%, що дорівнює 2,5% хлориду натрія.

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