Чим небезпечний токсоплазмоз?

В період вагітності варто дотримуватися підвищеної обережності і уважніше ставитися до власного здоров`я.

У цей період слід чітко усвідомлювати той факт, що в даний час на вас лежить подвійна відповідальність: за себе і за майбутнього малюка.

Давайте поговоримо про токсоплазмоз, який представляє небезпеку для плоду, хоча у матері не немає ніяких видимих проявів цього захворювання.

Збудником токсоплазмоза є простий мікроорганізм, джерелом якого є тварини і птахи. Тобто, майбутній матері слід ретельно обробляти продукти перед їх вживанням, більшою мірою м`ясо, уникати контактів з домашніми вихованцями, особливо з кішками.

Токсоплазмоз може бути вродженим і набутим. У першому випадку, коли відбувається внутрішньоутробне зараження плоду, він, найчастіше гине.

Якщо ж дитина народилася, то у неї може бути маса патологій. Особливо небезпечне зараження в першому-третьому триместрі вагітності.

Якщо ж говорити про набутий токсоплазмоз, то тут слід зазначити, що захворювання перебігає у латентній формі, а в моменти загострення симптоматика нагадує прояви тифу або енцефаліту, можуть спостерігатися ураження очей. Як правило, загострення тривають протягом тижня. Найчастіше стикаються з хронічною формою токсоплазмозу - коли впродовж тривалого часу спостерігається незначне підвищення температури тіла, як правило, не вище 37,8 градусів, болі в м`язах і суглобах, збільшення лімфовузлів і таких органів, як печінка і селезінка. Також, можна бути просто носієм цього захворювання.

І та, і інша форми можуть загострюватися на тлі стресових ситуацій, ослаблення захисних сил організму, вагітності.

Тому прагніть дотримувати елементарні заходи профілактики, дотримуйтеся правил гігієни при приготуванні їжі, ретельно мийте руки після спілкування з домашніми вихованцями, особливо з кішками і т.д.

Дотримання цих заходів значно знижує ризик зараження токсоплазмозом.

У період вагітності не варто займатися прибиранням котячого туалету, хай цим займеться інший член вашої сім`ї. Пам`ятайте про те, що, в першу чергу, ви піддаєте небезпеки своєї майбутньої дитини, не забувайте про це!