Кабмін дозволив створювати центри соціальної підтримки дітей та сімей на рівні територіальних громад
12:21, 16 листопада 2016Країна
176
Кабінет міністрів України схвалив Примірне положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей.
Головною метою зазначеного акту є створення умов для забезпечення права дитини на проживання в сім'ї в територіальній громаді / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду в середу.
Читайте такожНаставництво планують визначити формою підготовки дітей-сиріт до самостійного життя
За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, документ розроблений на виконання Національної стратегії профілактики соціального сирітства.
«Головною метою зазначеного акту є створення умов для забезпечення права дитини на проживання в сім'ї в територіальній громаді», - сказав Рева.
Він нагадав, що зараз відповідні центри для соціальної підтримки сімей і дітей існують лише на обласному рівні.
Міністр зазначив, що даний документ дозволить створити такі центри на рівні територіальних громад.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter