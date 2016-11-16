Кабмін дозволив створювати центри соціальної підтримки дітей та сімей на рівні територіальних громад

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду в середу.

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За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, документ розроблений на виконання Національної стратегії профілактики соціального сирітства.

«Головною метою зазначеного акту є створення умов для забезпечення права дитини на проживання в сім'ї в територіальній громаді», - сказав Рева.

Він нагадав, що зараз відповідні центри для соціальної підтримки сімей і дітей існують лише на обласному рівні.

Міністр зазначив, що даний документ дозволить створити такі центри на рівні територіальних громад.