Урядовий комітет розгляне законопроект про органічну продукцію

Урядовий комітет з питань аграрної політики завтра розгляне законопроект про внесення змін до чинного закону про виробництво і оборот органічної продукції в Україні, і протягом 2-3 тижнів внесе його у парламент, повідомив директор департаменту продовольства Міністерства аграрної політики і продовольства України Микола Мороз у ході круглого столу в рамках спеціального проекту «УНІАН-АГРО».

«У травні цього року ми відправили фінальну версію нового проекту закону про виробництво органічної продукції на погодження центрального органу виконавчої влади. Після цього законопроект був внесений до Кабінету міністрів України. Завтра він буде розглянутий на урядовому комітеті, тобто, ми сподіваємося, що протягом 2-3 тижнів цей законопроект буде внесений у Верховну Раду», - сказав він.

Мороз зазначив, що відповідний законопроект розроблявся вже давно. Для цього була створена робоча група за участю представників міністерства та громадських організацій. На думку представника відомства, розроблений законопроект дозволить наблизити українське законодавство в галузі органічного виробництва до європейських норм. Також він дасть можливість встановити загальні вимоги до виробництва органічної продукції в нашій країні, зокрема, вимоги щодо сівозмін, обробки ґрунту, насіннєвого матеріалу, підживлення сільгоспкультур, використання засобів захисту рослин.

Читайте такожУкраїна не даватиме дозволу на вирощування ГМО-продукціїКрім того, цей документ покликаний усунути недоліки чинного законодавства у сфері органічного виробництва.

«Чинний закон має певні недоліки. Одним із стримуючих чинників розвитку органічного виробництва в Україні є саме дія цього закону», - пояснив Мороз.

Присутній на засіданні круглого столу народний депутат України, член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олексій Мушак додав, що депутати підтримують цей законопроект, і готові його ухвалити, як тільки він буде винесений на голосування.

«Супротивників цього законопроекту не буде, проблема полягає лише в тому, щоб включити його до порядку денного і знайти для нього місце», - сказав Мушак.

За його оцінками, проект закону може бути прийнятий протягом півроку після його внесення до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Кабінет міністрів затвердив детальні правила виробництва органічної продукції рослинного походження, що дозволить встановити загальні вимоги до її вирощування та сертифікування на експорт.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку закликав українських аграріїв нарощувати виробництво сертифікованої органічної харчової продукції, в якій дуже зацікавлені споживачі Євросоюзу та інших країн.

Читайте такожЯк позбутися від хімії в овочах і фруктахЗа даними Федерації органічного руху України, наша країна займає 22-е місце у світі за площами, зайнятими під органічним виробництвом. Українські фермери, яких налічується понад 210, вирощують біопродукцію на 410 тис. га. При цьому ринок внутрішнього споживання органічної продукції в Україні за підсумками поточного року зросте на 17,6% - до більш ніж 20 млн євро.