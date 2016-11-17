Корисні властивості хурми: заспокоює нервову систему, тонізує організм і підвищує працездатність

У ній містяться пектинові речовини, що активно впливають на мікрофлору кишечнику і мають скріплювальний ефект. Саме вони надають терпкого смаку м'якоті хурми. У ній також міститься багато заліза, що особливо корисно при анемії. Вживання хурми рекомендується вагітним жінкам. При кашлі та застуді добре полоскати горло соком одного стиглого плоду, розведеного в 100 грамах теплої води.

Хурма має тонізуючу і загальнозміцнюючу дію, підвищує працездатність, покращує апетит, заспокоює нервову систему. Вона активно живить серцевий м'яз і зміцнює серцево-судинну систему, завдяки моносахаридам. При цьому, на відміну від випадків вживання рафінованого цукру, рівень глюкози в крові не досягає критичної позначки. Крім цього, щоденне вживання дозволить заповнити дефіцит органічного йоду, дуже корисного для щитовидної залози.

Читайте такожМаловідомі властивості бананів

Цей фрукт є одним з найбільш багатих на вітаміни. До його складу входять: вітамін С, провітамін А, вітаміни А, P, лимонна і яблучна кислота, а також ряд інших корисних елементів. Завдяки високому вмісту провітаміну A хурма є дуже цінним харчовим продуктом. Наявність у стиглих плодах бета-каротину сприяє омолодженню шкіри, дозволяючи їй довше залишатися м'якою і шовковистою.

У плодах хурми у високій концентрації міститься каротин, який ефективно покращує зір. Фрукти рекомендують вживати якомога частіше, оскільки містяться в них вітамінів групи стимулюють імунну систему людини, дозволяючи уникнути захворювань.

Офіційною наукою доведено, що при вживанні продуктів, що містять бета-каротин, у курців значно знижується ризик захворювання на рак легенів, а за вмістом бета-каротину хурма залишає далеко позаду багато ягоди і фрукти. Крім іншого, наявність в ній вітаміну С добре тонізує організм і підвищує працездатність.

Читайте такожКорисні властивості ківі

Хурма багата йодом. Його нестача в організмі може призвести до цілого ряду важких захворювань, аж до погіршення розумової діяльності. Крім цього, йод є одним з основних компонентів, стабілізуючих функції імунної системи.

Варто відзначити також, що наявність у м'якоті плодів йоду благотворно впливає на роботу щитовидної залози.