Гройсман назвав стан охорони здоров'я в Україні "абсолютно жахливим"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час стратегічного міжвідомчого форуму «Реформа медицини: фінансування, управління, первинна медична допомога».

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"Думаю, що я не відкрию секрет, коли скажу про те, що стан сучасної охорони здоров'я є абсолютно жахливим, він не влаштовує ні тих, хто працює в системі, ні тих, хто звертається за медичною допомогою", - сказав Гройсман.

За його словами, необхідні рішення щодо зміни системи охорони здоров'я, щоб "вона адекватно реагувала на ті виклики, які є в нашому суспільстві".

"Для уряду, для мене особисто зміна системи охорони здоров'я є одним із самих важливих пріоритетів", - наголосив прем’єр.

Гройсман також заявив, що здоров'я і життя українців є пріоритетом.

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"На превеликий жаль, на 5, на 7 років українці живуть менше, ніж наші найближчі сусіди в Європейському Союзі", - додав він.

Гройсман нагадав про кроки уряду для покращення системи, зокрема, запровадження з 2017 року референтних цін на ліки та про те, що в проекті бюджету на наступний рік збільшено на 2 млрд грн видатки закупівлю ліків.

Глава уряду також знову наголосив на необхідності запровадження страхової медицини.