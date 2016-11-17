Закон щодо протидії домашньому насильству: за знущання над рідними - під арешт

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (реєстраційний номер 4952).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 244 із 338 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законопроектом вносяться зміни до Кримінального Кодексу України, якими передбачено, що вже з 14 років підлягатимуть кримінальній відповідальності і за зґвалтування (стаття 152), і за сексуальне насильство (стаття 153). Сьогодні така відповідальність наступає з 16 років.

Також до пом'якшуючих обставин при призначенні кримінального покарання обставинами відноситься вчинення злочинного діяння під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного жорстоким поводженням або таким, що принижує честь і гідність особи, а також за наявності системного характеру такого поводження, катуванням з боку потерпілого.

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Разом з тим до обтяжуючих обставин віднесено, зокрема, вчинення злочинного діяння щодо теперішнього чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких до них відносинах, вчинення злочинного діяння групою осіб за попередньою змовою або організованою групою; вчинення злочинного діяння на грунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату, або на грунті сексуальної орієнтації чи статевої належності; вчинення злочинного діяння щодо особи похилого віку, інваліда або особи, що перебуває в безпорадному стані, або особи, що страждає психічним захворюванням або недоумством; а також вчинення злочинного діяння щодо малолітнього або вчинення насильницького злочину у присутності малолітнього.

Даним законопроектом передбачені нові підходи, зокрема, суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких) на засудженого можуть бути покладені такі обов’язки, зокрема, заборонити перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства; обмежити спілкування з дитиною у разі, коли домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності; заборонити наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку із роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин; заборонити листування, телефонні переговори з особою, яка постраждала від домашнього насильства, або контактувати з нею через інші засоби зв’язку як особисто, так і через третіх осіб.

Також Кодекс доповнено статтею 126-1, яка передбачає покарання за домашнє насильство у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі.

Крім того, передбачена відповідальність за проведення аборту або стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи.