Українським медикам знову обіцяють підвищити заробітну плату

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час стратегічного міжвідомчого форуму «Реформа медицини: фінансування, управління, первинна медична допомога».

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"Нам потрібно зробити кроки щодо об'єктивної оцінки праці наших лікарів, медичного персоналу. Тобто, ми маємо чітко зрозуміти, що ті, хто надає кваліфіковану медичну допомогу, вони мають отримувати за цю якість достойну заробітну плату", - сказав прем’єр.

Гройсман нагадав, що в проекті бюджету на 2017 рік уряд передбачив зростання зарплати медпрацівників на більш ніж 20%.

"Але що ми візьмемо в розрахунок? Збільшення мінімальної заробітної плати в 2017 році вдвічі - це буде означати, що в середньому на 30% українські медичні працівники отримають заробітної плати більше", - сказав глава уряду.