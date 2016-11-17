Наступне засідання Нацради реформ може бути присвячене системі охорони здоров'я - Шимків
Наступне засідання Національної ради реформ може бути присвячене реформуваню системи охорони здоров'я.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Адміністрації президента України, секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків під час стратегічного міжвідомчого форуму "Реформа медицини: фінансування, управління, первинна медична допомога".
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"Питання охорони здоров'я є ключовим, і саме у президентській програмі воно посідає одне з найважливіших місць. І ми сподіваємося, що наступне засідання Національної ради реформ саме буде присвячено питанню охорони здоров'я", - зауважив він.
У свою чергу прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив: "Ми маємо сприймати реальний стан справ в охороні здоров'я як виклик, на який ми маємо дати об'єктивну і адекватну відповідь".
"Хочу підкреслити, що уряд готовий до прийняття відповідних рішень, і ми найближчим часом з урахуванням обговорень вийдемо з пропозиціями щодо впровадження реформи охорони здоров'я в нашій країні", - сказав Гройсман.