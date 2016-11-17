Наступне засідання Нацради реформ може бути присвячене системі охорони здоров'я - Шимків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Адміністрації президента України, секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків під час стратегічного міжвідомчого форуму "Реформа медицини: фінансування, управління, первинна медична допомога".

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"Питання охорони здоров'я є ключовим, і саме у президентській програмі воно посідає одне з найважливіших місць. І ми сподіваємося, що наступне засідання Національної ради реформ саме буде присвячено питанню охорони здоров'я", - зауважив він.

У свою чергу прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив: "Ми маємо сприймати реальний стан справ в охороні здоров'я як виклик, на який ми маємо дати об'єктивну і адекватну відповідь".

"Хочу підкреслити, що уряд готовий до прийняття відповідних рішень, і ми найближчим часом з урахуванням обговорень вийдемо з пропозиціями щодо впровадження реформи охорони здоров'я в нашій країні", - сказав Гройсман.