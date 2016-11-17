Пораненого в АТО Героя України Петраківського відправлено на лікування до США

Про це УНІАН повідомили в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони України.

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Разом з майором Петраківським спеціальним бортом до США вилетіли і його батьки.

Як повідомив батько офіцера Петро Петраківський, вони з матір’ю налаштовані оптимістично, і покладають великі надії на лікування за кордоном та іноземних лікарів.

Як повідомлялося, майора Петраківського у червні доправили до військового госпіталю Києва із реабілітаційного центру в Польщі, де він перебував півтора року.

Міноборони направило звернення до посольств Німеччини, США, Японії, Італії, Франції та Естонії щодо залучення фахівців цих країн для проведення комплексного огляду і затвердження плану лікування та реабілітації Петраківського.

Майор Петраківський отримав тяжке поранення у ході бою в липні 2014 року, коли група спеціального призначення під його командуванням забезпечувала проходження колони техніки сил АТО до Луганського аеропорту.

Указом президента України Петраківському присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка».