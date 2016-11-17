В Україні навесні запустять національний сервіс з надання допомоги у припиненні куріння

В Україні орієнтовно в березні 2017 року має запрацювати національний сервіс з надання професійної допомоги у припиненні куріння.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила координатор проектів громадської організації «Життя» Катерина Римаренко.

За її словами, на цей момент сервіс тільки починають створювати.

Римаренко підкреслила, що проект - це спільна ініціатива Міністерства охорони здоров’я України та Бюро ВООЗ в Україні, яка впроваджується ГО «Життя» за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва в рамках проекту «Неінфекційні хвороби: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні».

За словами експерта, сервіс допомоги у відмові від куріння - це система, що складатиметься з двох компонентів: телефонної «гарячої лінії» для курців і веб-сайту, на якому буде розміщена професійна інформація.

«Обидва ці компоненти будуть інтегровані в єдину систему за допомогою сучасних технологій. І це дозволить не тільки надавати якісну допомогу курцям, які будуть звертатися до цього сервісу, але також і допоможе отримати інформацію про реальні потреби і побажання курців, і, відповідно, налаштувати систему таким чином, щоб вона повністю цим побажанням і очікуванням відповідала», - зазначила Римаренко, висловивши сподівання, що таким чином налагоджений сервіс швидко дасть очікувані результати.

«Ми орієнтуємося на те, що в другій половині березня ми вже будемо готові запустити сервіс для доступу користувачів. Тобто попередньо ставимо такі строки», - сказала Римаренко.

Як наголосила фахівець з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Наталія Король, ВООЗ трактує вживання тютюну як захворювання.

Читайте такожВООЗ готова допомогти бідним країнам в їхній боротьбі з куріннямЗгідно з оприлюдненими на прес-конференції даними досліджень, на сьогодні в Україні курцями є 24% дорослого населення, з яких 42% - чоловіки і 9% - жінки. Серед тих, хто курить, 12% - підлітки у віці 15-17 років.

Король заявила, що створення такої «гарячої лінії» для допомоги українцям кинути курити - це значний і новітній крок не тільки в імплементації стратегії ВООЗ щодо подолання «тютюнової епідемії», але й новітній крок у розбудові громадського здоров’я, оскільки проект сфокусований на профілактику, а не лікування захворювання.

Вона наголосила на важливості обізнаності первинної ланки медиків щодо роботи сервісу, що створюється. «Бо можна так зробити рекомендацію, що курець не піде і зробить все, щоб не спілкуватися з психологами і не користуватися цією лінією», - пояснила вона. Тому, за її словами, буде організовано в 7 регіонах України спеціальні курси для медиків, на яких навчатимуть, як правильно розмовляти з курцями та рекомендувати звернутися до сервісу.

«Сервіс залучив новітні технології, що використовуються як у країнах-сусідах, так і в заокеанських країнах. Зокрема, в Японії дуже розвинений цей сервіс. І, звичайно, ми побачимо зв'язок дуже швидко. Буквально за рік ми побачимо зв'язок і у вживанні, і в показниках захворюваності на гострі серцеві і бронхіально-легеневі захворювання», - сказала представник Бюро ВООЗ в Україні.

Читайте такожКуріння зумовлює сотні незворотних мутацій в ДНК - дослідженняЯк зазначалось також на прес-конференції, досі лише 2% тих, хто раніше намагався кинути курити, отримали консультацію або допомогу лікаря, і це переважно курці старшого віку із хронічними захворюваннями, викликаними вживанням тютюну. За даними досліджень, 68% дорослих українців хотіли б позбутися тютюнової залежності, 40,5% курців пробували кинути курити, однак лише 6,7% змогли це зробити .

Відтак, за словами Римаренко, професійна допомога у відмові від куріння є досить актуальною для українських курців.

Головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка зазначив, що кинути курити не пізно в будь-якому віці та при будь-якому стані здоров’я і захворюваннях, адже тютюнозалежність є одним з основних факторів ризику виникнення багатьох смертельних недуг, які знесилюють та калічать людину. Він наголосив, що відмова від куріння має величезне позитивне значення як для самого курця, так і для суспільства загалом.

Читайте такожКуріння згубно впливає на активність понад 7000 генів - нове дослідження«Сьогодні ми нарешті прийшли до розуміння того, що хворобу дешевше попередити, ніж лікувати. Допомога курцям у припиненні куріння– це важливий внесок у запобігання різним захворюванням. Якщо курець матиме доступ до фахової допомоги, це підвищить його шанси відмовитись від куріння. Тому розробка сервісу є вкрай важлива, і Міністерство охорони здоров’я вітає подібні ініціативи», - сказав головний спеціаліст відділу координації з іншими центральними органами виконавчої влади та міністерствами Управління громадського здоров'я МОЗ Олег Дудін.

Римаренко пояснила, що після повноцінного запуску сервісу та налагодження його ефективної роботи ГО «Життя» передбачає передати його МОЗ і зараз ведуться відповідні переговори з відомством.