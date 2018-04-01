Жіночий алкоголізм: міфи і правда

Жінки протягом багатьох років боролися за рівноправ`я. Зараз жінки стали нарівні з чоловіками - керують компаніями, міжнародними організаціями і державами, водять автомобілі, літаки і космічні кораблі.

Прекрасна стать отримала чоловічі ролі. Однак жінки перейняли і негативні моменти "чоловічої" поведінки, зокрема поведінки алкогольної. П`ють тепер нарівні з чоловіками. Алкоголізм, все щороку набуває яскраво виражених жіночих рис. 10 років тому співвідношення жінок і чоловіків, що звернулися по наркологічну допомогу, складало 1:12 - 1:10, нині воно збільшилося до 1:4. А в Європі і США цей показник вже досягає 1:3 - 1:2.

Проблема жінок, хворих на алкоголізм, обросла величезною кількістю міфів.

Термін "жіночий алкоголізм"? Це найперша помилка, такого захворювання не існує в Міжнародній класифікації хвороб. Так, перебіг цієї патології у представниць слабкої статі має свої особливості, проте немає підстав говорити про те, що це самостійне захворювання.

Жінка, яка п`є - невдаха, що опустилася? Проблеми з алкоголем можуть бути не тільки у бомжів, але і у успішних жінок. Регулярне зловживання алкоголем поступово руйнує особистість, і через декілька років "крута бізнесвумен" відрізняється від того ж вокзального бомжа, можливо, лише дорогими макіяжем і одягом. Більше нічим.

У розвитку алкоголізму у жінок визначальну роль грає генетика? До 76 відсотків родичів питущої жінки, також випивають. У доньки, алкоголічки ризик розвитку алкоголізму в 4 рази вищий, ніж у сина. Останні дослідження свідчать, що доньки у 90 % зловживають алкоголем, сини - у 45 %.

Жінки спиваються "благородними" напоями? Немає жодної різниці - з якого саме напою починає свій алкогольний шлях людина. Це можуть бути і коктейлі, і сухі вина, і вермути, і марочні коньяки. Будь-який алкоголік, незалежно від статі та віку, закінчує свій ганебний шляї горілкою, як найефективнішого напою щодо співвідношення "доза - ефект".

Жінки спиваються швидше? Це твердження правильне. Дійсно, жінці достатньо в середньому трьох років для розвитку залежності, у чоловіка ж хвороба може розвиватися десятиліттями. Пов`язано це з особливостями будови жіночого організму. Менший вміст води в організмі і менша маса тіла призводять до того, що за інших рівних умов в крові виникає вища концентрація алкоголю. Крім того, позначаються і циклічні коливання гормонального фону - під час передменструального синдрому, коли багато жінок відчувають напруженість, дратвливість, тривогу, алкоголь краще всмоктується зі шлунку, що призводить до більшої інтоксикації саме в кінці менструального циклу.

Алкоголізм у жінок розвивається пізніше? У середньому він розвивається в 26 років, тоді як у чоловіків - в 23 роки. Але захворювання у жінок прогресує швидше, і вони вимушені звертатися за лікуванням вже через 7 років, чоловіки ж "тримаються" майже удвічі довше - 16 років.

Запій - доля лише чоловіків? Це - доля й жінок. Для чоловіків характерно регулярне вживання спиртного, а серед жінок-алкоголічок в 82 відсотках випадків спостерігається "періодична форма зловживання", яку називають запоєм. Тривати вони можуть по 1-2 місяці, чергуючись з такими ж тривалими "світлими" проміжками.

Жінки намагаються за допомогою алкоголю подолати стрес? Це чоловічий спосіб зняття напруження. Жінки стреси, зазвичай, "заїдають". Як показують дослідження, серед працюючих сімейних пані відсоток тих, які зловживають спиртним найнижчий, а ось серед бездітних домогосподарок, він до непристойності високий. Це не означає, що всі домогосподарки п`ють, але те, що "нічогонероблення" помножене на самоту в чотирьох стінах підштовхує до алкоголю - факт.

Жінки п`ють поодинці? Чоловік частіше випиває не вдома, зазвичай, йому обов`язково потрібні компанія і привід. Через соціальні і психологічні табу жінка приховує своє пияцтво, п`є нишком, щоб ніхто не бачив.

У жінок алкоголізм перебігає складніше, ніж у чоловіків? Навпаки, похмілля жінка переносить легше, всі симптоми менш інтенсивні. Але в цьому полягає і своєрідна пастка. Через більш "сприятливий" перебіг хвороби жінки пізніше за чоловіків звертаються до лікарів-наркологів. Часто це відбувається тоді, коли алкоголізм вже наближається до третьої стадії, і допомогти пацієнтці дуже важко.

Жіночий алкоголізм невиліковний? Будь-який алкоголізм невиліковний за визначенням. Цей діагноз довічний. Можна кинути пити, і ремісія триватиме рівно стільки, скільки в організм не потраплятиме алкоголь. Перший же ковток спиртного приведе до зриву в безодню хвороби. Спостереження показують, що лікування залежних від алкоголю жінок навіть успішніше, ніж лікування чоловіків. Природна витривалість організму дозволяє пацієнткам входити у багаторічні ремісії. Але ця ж витривалість може зіграти з жінкою злий жарт - примарне благополуччя, мінімальна позитивна динаміка вже вважаються одужанням, і рідкісна представниця прекрасної статі доводить курс лікування до логічного завершення.

Жінка, яка зловживає алкоголем, не хоче відмовлятися від своєї поганої звички? У переважній більшості випадків вона фізично не може цього зробити, тому що алкоголізм - не звичка, а важка хвороба. Етиловий спирт вбудовується в обмін речовин раз і назавжди, і якщо виникає фізична залежність від спиртного, допомогти подолати її може тільки лікар. А і від психологічної залежності самостійно позбавитися можуть одиниці.