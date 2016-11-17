Військові в зоні АТО на 100% забезпечені противірусними препаратами - Міноборони
15:49, 17 листопада 2016Країна
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Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник відділу забезпечення медичним майном військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Олександр Галан.
Аптечка для військових / Фото: УНІАН
Військовослужбовці, які знаходяться в зоні проведення АТО, на 100% забезпечені противірусними препаратами.
Читайте такожНа лікування і реабілітацію військових передбачено 257 млн грн – МіноборониЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник відділу забезпечення медичним майном військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Олександр Галан.
"В даний час всі військові частини, які знаходяться в зоні АТО, забезпечені на 100% противірусними препаратами", - запевнив він.
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