Військові в зоні АТО на 100% забезпечені противірусними препаратами - Міноборони

Військовослужбовці, які знаходяться в зоні проведення АТО, на 100% забезпечені противірусними препаратами.

Читайте такожНа лікування і реабілітацію військових передбачено 257 млн грн – МіноборониЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник відділу забезпечення медичним майном військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Олександр Галан.

"В даний час всі військові частини, які знаходяться в зоні АТО, забезпечені на 100% противірусними препаратами", - запевнив він.