Рівень захворюваності на грип та ОРВІ в Україні на 13,7% вищий за минулорічний - епідеміологи

Якповідомили УНІАН у центрі, рівень захворюваності у нинішній епідсезон на 13,7 % вище за аналогічний період минулого епідемічного сезону.

У всіх регіонах України показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги.

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За звітний тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіло 160400 осіб, із них 66,7 % - діти віком до 17 років. Показник захворюваності на 2,5 % перевищує показники минулого тижня. Зростає кількість дорослих хворих. Показники захворюваності у дітей до 17 років залишилися на рівні минулого тижня.

Питома вага госпіталізованих серед осіб, які звернулися за медичною допомогою, залишається на рівні милого звітного періоду та становить 3,2 %.

У порівнянні з минулим тижнем зафіксовано, що дітей віком до 4 років госпіталізовано менше.

Як повідомляє Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України, летальних випадків від грипу, що підтверджені методом полімеразної ланцюгової реакції не зареєстровано.

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Вірусологи лабораторних центрів МОЗ України за період з 7 по 13 листопада провели 335 досліджень зразків матеріалу від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, з них в 31% випадків отримані позитивні результати. Методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 38 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, в 5,3 % визначені віруси грипу А.

З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 2089 осіб. Для проведення щеплень імунобіологічні препарати закуповувалися переважно за рахунок коштів підприємств.

За оперативними даними територіальних органів охорони здоров’я з початку епідемічного сезону (з 3 жовтня по 13 листопада) в Україні зареєстровано 951602 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Вже перехворіло 2,2 % населення України (аналіз проводився без урахування даних АР Крим та міста Севастополя). Із загальної кількості більшість захворілих - діти.

У країнах Європейського регіону на початок листопада активність грипу залишається на низькому рівні та аналогічний показникам даного періоду протягом попередніх сезонів. Зареєстровані спорадичні випадки виявлення вірусів грипу.