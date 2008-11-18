Заслін грипу і застуді

Одними з найсильніших супротивників грипу є червоні вина і цибуля. При цьому, слід сказати, що найнебезпечнішою для грипу речовиною, що входить до складу цих продуктів, є кверцетин. Кверцетин здатний додати сил будь-якому організму, навіть з самим ослабленим імунітетом, що у свою чергу дозволяє швидко і ефективно справлятися із захворюванням.

Не забувається і усіма вітамін С. Ви можете вибрати вітамін, який випускається у формі пігулок і продається в будь-якій аптеці, або ж одержувати цінний вітамін з їжі, вживаючи продукти харчування, що містять його. В даний час роки найпоширенішими і доступнішими джерелами вітаміну С є солоні огірки, квашена капуста і всіма кохані цитрусові. Можна також придбати сироп шипшини, яку можна вживати окремо або додавати в чай.

Мало хто знає про те, що ефективно боротися з грипом допомагає імбир.

За допомогою цих прянощів ви зможете боротися не тільки з вірусами грипу, але й із запаленнями, які ці віруси викликають. Як вживати імбир? Найпростішим способом є додавання імбиру в їжу і пиття. При приготуванні їжі використовуйте імбир як приправу, додайте його в чай. Можна також просто порізати корінь імбиру на дрібні шматочки і жувати його як жувальну гумку.

Не варто ховатися і від протягів. Звичайно, сильні протяги ніякої користі організму не принесуть, але регулярні провітрювання просто необхідні. Пам`ятайте, що в приміщеннях з наглухо закритими вікнами, вірус розповсюджується із швидкістю світла. Не дайте шкідливому мікробу жодного шансу вижити: протягом дня кілька разів провітрюйте квартиру по десять хвилин. Було також відмічено, що до закоханих вірус пристає рідше. Мабуть відчуття закоханості має захисні властивості. Тому, закохуйтеся на здоров`я!

На допомогу в боротьбі з грипом прийдуть і рецепти народної медицини.

Так, наприклад, є відмінний засіб від грипу. Для його приготування вам потрібно буде змішати сік редьки, сік цибулі та лимона в рівних частках.

В одержану суміш соків додайте незначну кількість меду і дві столові ложки горілки. Дану суміш потрібно настоювати в холодильнику протягом семи днів, щільно закривши посуд кришкою. Через тиждень засіб готовий до вживання. Його необхідно приймати по одній столовій ложці на день.

Якщо хочете давати цей лікарський засіб дітям, то скоротіть дозу до однієї чайної ложки.