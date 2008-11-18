В Україні стартувала інформаційна кампанія на підтримку замісної підтримувальної терапії

В Україні стартувала широкомасштабна соціальна кампанія “Зворотний квиток” на підтримку замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для наркозалежних за ініціативи ін’єкційних наркоманів та за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила представник Міжнародного фонду “Відродження” Олена КУЧЕРУК.

За її словами, замісна підтримувальна терапія як метод лікування наркозалежності та засіб профілактики ВІЛ/СНІДу застосовується у нашій країні вже три роки і довела свою ефективність.

“На сьогодні в Україні близько 400 тисяч ін’єкційних наркоманів, а 63% усіх зареєстрованих випадків зараження на ВІЛ-інфекцію серед дорослих пов’язане саме з ін’єкційним вживанням наркотиків. На жаль, клієнтами ЗПТ є лише 1956 осіб”, - наголосила вона.

Керівник благодійного фонду “Дроп ін центр” та учасник програми замісної підтримувальної терапії препаратом метадон Павло КУЦЕВ повідомив, що у рамках інформаційної кампанії розпочав роботу інформаційний портал “Запитай!”, метою якого є надання достовірної та всебічної інформації щодо різних аспектів ЗПТ.

“Відвідувачі сайту мають змогу отримати відповіді на різноманітні запитання, що стосуються ЗПТ. У проекті беруть участь провідні вітчизняні експерти з даної проблеми, юристи, правозахисники. Це – своєрідний місток між споживачами наркотиків, клієнтами ЗПТ та суспільством, яке не поспішає нас розуміти”, - наголосив він.

У свою чергу головний позаштатний нарколог України Анатолій ВІЄВСЬКИЙ зазначив, що спільноті хворих на опіоїдну залежність та їхнім близьким вкрай важливо мати доступ до інформаційного обміну. Відтак, запевнив він, найближчим часом при МОЗ України планують відкрити телефон довіри для наркозалежних осіб.

Довідка УНІАН. Одним з основних інструментів профілактики поширення ВІЛ/СНІД у світі є замісна підтримувальна терапія (ЗПТ). Ефективність ЗПТ в тому, що вона дає змогу залежним споживачам відмовитися від вживання опіатів, значно зменшити ризик, пов`язаний з ін`єкціями (ВІЛ, гепатити, інфекції тощо), стабілізувати здоров`я, стати соціально активними. Крім цього - вона є необхідною передумовою для проведення антиретровірусної терапії. З 2006 року препарати для замісної підтримувальної терапії, а саме метадон, віднесені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до препаратів першої життєвої необхідності.

Понад 90% замісної терапії в ЄС надається у формі лікування метадоном.

Одним з вагомих аргументів на користь замісної терапії є її позитивний вплив на зниження кримінальної активності споживачів наркотиків, що констатується у більшості країн, де застосовується вказаний метод.

На сьогоднішній день у світі близько 1,5 млн. людей отримують замісну підтримувальну терапію (здебільшого метадон). ЗТ впроваджується у всіх країнах Європейського Союзу. Наприклад, в Італії замісну терапію отримують 27-29% хворих на опіоїдну залежність, в Іспанії цей відсоток коливається між 41 і 86%, у Німеччині - між 33 та 63%, в Нідерландах - між 40 і 47%.

Серед країн колишнього СРСР замісна терапія проводиться в Литві, Латвії, Естонії, Молдові, Киргизстані, Азербайджані, Грузії.

МОЗ України, відповідно до рекомендацій ВООЗ, розглядає замісну терапію насамперед як найбільш ефективний метод, супровідну терапію в профілактиці важких захворювань, що передаються з кров’ю. Програми ЗПТ повністю відповідають законодавству та впроваджуються відповідно до п. 12 Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки (затверджена Постановою Кабінету міністрів України від 04.03.2004 року № 264).