Що можна вилікувати гарячим душем

Залізти туди, де потепліше, - наша перша реакція на дискомфорт і нездужання. І правильно: тепло дійсно допомагає від багатьох болячок.

Кашель і нежить Закрийтеся у ванну і пустіть гарячу воду. Можна навіть не залізати під душ - просто посидьте і подихайте парою хвилин 10-15. Це позбавить вас мокротиння, зніме роздратування слизової і в кінцевому рахунку допоможе вам розпрощатися з кашлем і нежиттю.

Стрес і безсоння

Гарячий душ або ванна - краще будь-якого заспокійливого. Не можете заснути? Попартеся в душі хвилин 15 або поваляйтеся у ванні з настоєм шавлії або календули. Заснете швидко і спати будете міцно, причому, на відміну від пігулок, таке снодійне не дає ніяких побічних ефектів.

Артроз і м`язові болі Повністю вилікувати хворі суглоби душ, звичайно, не зможе, але полегшити болі - ще й як. 15 хвилин під теплою водою поліпшать кровотік в тілі, розслаблять перенапружені м`язи і заспокоять запалені суглоби. Це зручніше і простіше за постійні спиртні компреси, масаж або еластичні пов`язки.

Мігрень Утруднений кровотік - одна з причин головних болів, яка, у свою чергу, зазвичай викликана спазмом судин. Від гарячої води ваші судини знову прийдуть в нормальний стан. Декілька крапель трояндової олії допоможуть прискорити процес лікування.

Сухість шкіри Сухість і тріщини на шкірі - звичайна справа для холодної пори року. Користуйтеся своїм звичайним косметичним засобом - молочком або тоніком, - просто перед тим, як намазатися, гарненько распарьтесь під теплою водою. Пори шкіри від тепла розкриються і зможуть поглинути більше поживних речовин.

Увага! Якщо у вас проблеми з серцево-судинною системою, гарячим душем краще не захоплюватися. Це може привести до підвищення тиску, аритмії та інших порушень.

"Аргументы и факты"