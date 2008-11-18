Екстазі зроблять ліками

Наркотик MDMA, відомий як екстазі, може виявитися ефективним засобом лікування посттравматичного стресового розладу, повідомляє Nature.

Згідно з результатами клінічних досліджень, які провели в США за підтримки Міждисциплінарної асоціації психоделічних досліджень (MAPS), такий експериментальний метод лікування екстазі поряд з психотерапією значно зменшив симптоми психічного розладу у більшості пацієнтів.

В експерименті брали участь 23 хворі людини, яким не допомагали звичайні методи лікування. Серед них - жертви зґвалтування, та ветерани війни в Іраку.

Через два місяці досліджень прояви симптомів важкого стресового розладу у більшості учасників значно зменшилися, оцінює незалежний експерт. Крім того, небажаних і побічних ефектів зафіксовано не було.

Ймовірно, що дія наркотику допомагає пацієнтам побороти відчуття страху і беззахисності, таким чином підвищується довіра до терапевта і лікування стає більш ефективним.

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