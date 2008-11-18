Представники фармбізнесу вимагають зняти Падалка

Союз підприємців Миколаївської і Херсонської областей і Миколаївська фармакологічна асоціація звернулися сьогодні з листом до Прем`єр-міністра України Ю. Тимошенко, в якому вимагають усунути з посади голову Державної інспекції з контролю за якістю лікарських засобів і виробів медичного призначення Геннадія Падалка.

У листі йдеться, що після набуття чинності Ухвали Кабінету Міністрів 10.09.2008р №837 вже закрито 500 аптек, більше 2 500 осіб втратили робочі місця. У нішу, що звільнилася, починають активно проникати представники кримінальних структур, збільшується торгівля неякісними і фальсифікованими ліками.

Керівник новоствореної Держінспекції по контролю за якістю лікарських препаратів Г.Падалко, на думку представників фармацевтичного бізнесу, сприяє знищенню як системи контролю за якістю лікарських препаратів, так і вітчизняного аптечного бізнесу. «Метою Г.Падалки, очевидно, є створення умов для продажу суб`єктів виробництва оптової і роздрібної реалізації лікарських засобів іноземним компаніям», - йдеться у листі.

Автори листа так само наголошують, що на сьогодні у роздрібній мережі аптек залишилося лише 1/3 звичайного асортименту лікарських засобів. «Якщо найближчим часом ми не подолаємо кризу і не усунемо з посад нечистих на руку чиновників, аптечна мережа в Україні перестане існувати, а її залишки не зможуть задовольнити потребу населення в ліках», - попереджають фармацевти.

Представники фармбизнеса готові вийти на акції протесту, якщо їх звернення до Прем`єра не дасть результатів.

novosti-n.mk.ua