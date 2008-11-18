На місце хірургів прийдуть зварювальники

Столичні хірурги презентували унікальний спосіб загоєння ран електрозварюванням. Їх інновація була представлена в Національному медичному університеті.

Повідомляється, що ідея розробки належить Борису Патону, а завершив і удосконалив винахід професор Михайло Захараш.

Суть методу полягає в наступному: якщо раніше післяопераційні рани зашивали, то тепер завдяки методу електрозварювання, нитки більше не потрібні - з новою технологією не лише відсутня кровотеча, але ще й майже не залишається рубців. Сам же час операції скорочується майже на годину.

«Ті успіхи, яких добилася українська хірургія, є неперевершеними. Надзвичайно прогресує серцевосудинна хірургія, в Україні вперше розроблена технологія електрозварювання органів тканини, за що ми отримали всесвітнє визнання», - заявив на презентації нового методу голова правління Київського наукового суспільства хірургів Михайло Захараш.

Нагадаємо, що про винахід нового методу загоєння ран україснкими хірургами стало відомо влітку цього року. Перш ніж нова технологія потрапила в клініки України, у відділенні експериментальної хірургії Інституту ім. Шалімова під керівництвом Юрія Фурманова були проведені тисячі операцій на білих щурах і свинях.

Новий апарат являє собою затиски, на кінцях яких знаходяться біполярні електроди. Під час операції хірургові досить доторкнутися електродами до тканин, які потрібно зшити, стиснути апарат і подати струм. В місці зварки під впливом високої частоти та температури (до 50-70 градусів), зупиняється кровотеча.

ubr.ua