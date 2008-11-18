Встановлено максимальні націнки на ліки

Залежно від виду лікарських засобів і виробів медичного призначення вони становлять для виробів, які включено до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого постановою КМУ від 29.03.06 р. № 400: постачальницько-збутові націнки (надбавки); не вище 15 %, торговельні (роздрібні); не вище 35% оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням знижок; для медикаментів за переліком, затвердженим наказом МОЗ і Мінекономіки від 03.12.01 р. № 480/294: не вище 10% та не вище 15% відповідно; — для ліків та виробів, що придбаваються державними та комунальними закладами охорони здоров`я за бюджетні кошти, не вище 10%. (Постанова КМУ від 17.10.08 р. № 955. Чинна).

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