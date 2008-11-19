Сьогодні - День відмови від куріння

Щорічно кожного третього четверга листопада весь світ відзначає День відмови від куріння, який був встановлений Американським онкологічнии товариством у 1977 році.

Одна з цілей його проведення - залучення людей в боротьбу проти куріння та інформування суспільства про згубний вплив тютюну на здоров`я.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, на сьогодні у світі проживає близько 1,5 мільярда осіб, які курять, а найбільша їх кількість в Китаї, Росії та США. Близько 90% смертей у світі стається від раку легенів, хронічного бронхіту і захворювань серця.

Противники куріння підрахували, що кожні десять секунд у світі помирає заядлий курець, а до 2020 року цей рівень може підвищитися до однієї людини за три секунди.

Щорічно нікотин вбиває близько 120 тисяч українців. За підрахунками експертів, до 2020 року в Україні вживання тютюну спричинить за собою більше 22% смертей.