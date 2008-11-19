Закарпаття: Солотвинський солерудник закриють?

Солотвинський воєнізований гірничорятувальний взвод Закарпатського зведеного загону постійної готовності відмовляється обслуговувати гірничовидобувне підприємство «Солотвинський солерудник» через борг у сумі 767,8 тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час зустрічі з головою Закарпатської обласної ради Михайлом КІЧКОВСЬКИМ командир загону Володимир ГАЛАГОВЕЦЬ.

За словами В.ГАЛАГОВЦЯ, 1 січня 2007 року був укладений договір «Про аварійно-рятувальне обслуговування» між Закарпатським ЗЗПГ і Солотвинським солерудником. Однак останній за угодою справно не платив, заборгувавши загонові 767 тисяч 825 гривень, через що 21 рятувальник залишився без зарплати, а оснащення і техніка спецзагону – без належного обслуговування.

«Кошти, які надходять за постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування гірничого підприємства Солотвинський солерудник, – це складова заробітної плати особового складу Солотвинського підрозділу Закарпатського ЗЗПГ, прямі матеріальні витрати на утримання в готовності аварійно-рятувального оснащення, транспорту та інших засобів, необхідних для забезпечення термінового реагування на надзвичайні ситуації, здійснення профілактичних попереджувальних заходів тощо. Інші джерела фінансуванню для забезпечення готовності реагування Солотвинського ВГРВ – відсутні», — сказав командир загону.

Незважаючи на звернення щодо погашення заборгованості перед Закарпатським ЗЗПГ до Солотвинського солерудника, позитивних результатів поки що немає, стверджує В.ГАЛАГОВЕЦЬ.

Він також повідомив, що з огляду на значну заборгованість, договір на аварійно-рятувальне обслуговування Солотвинського солерудника буде розірваний з 10 грудня 2008 року. Цього вимагає й Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій .

Через відсутність угоди на аварійно-рятувальне обслуговування Солотвинського солерудника стане неможливим спуск хворих у підземні приміщення Української республіканської алергологічної лікарні.

Довідка УНІАН. Українська республіканська алергологічна лікарня функціонує у селі Солотвино Тячівського району Закарпатської області. Основний метод її лікування - спелеотерапія - лікування під землею. Суть методу полягає в немедикаментозній реабілітації та лікуванні захворювань органів дихання на основі використання мікроклімату колишніх соляних виробок (шахт). Хворі перебувають на глибині 300 м під землею, проходячи 12-годинні лікувальні сеанси.

Найбільша в світі лікарня такого типу приймає 5 тисяч хворих на рік, у тому числі 1,5 тисяч дітей. Ефективність лікування становить 80-85% серед дорослих і 90-95% серед дітей.