Взимку для захисту серця приймайте вітамін D

У зимовий період через відсутність сонячного світла у багатьох людей спостерігається зниження концентрацій вітаміну D в організмі, що може зіграти свою негативну роль в розвитку серцево-судинних захворювань.

Похмурі короткі дні і час, проведений у закритих приміщеннях, підвищують ризик серцевого напруження, гіпертонії і метаболічного синдрому. Дефіцит вітаміну D через брак ультрафіолету від 30 до 50 відсотків збільшує вірогідність серцевих проблем. За словами медиків, продуктами харчування важко компенсувати нестачу корисного мікроелементу, тому вони радять з настанням холодів приймати вітамінні добавки.

Згідно з рекомендаціями клініцистів університету Чікаго /США/, взимку для профілактики серцево-судинних розладів необхідно вживати вітамін D2 і D3 в переважно високих концентраціях. У зимові місяці рівні вітаміну D здатні значно знизитися і через властиві цьому сезону ознаки втоми, депресії і болю, тому лікарські доповнення вітаміну стануть незамінними помічниками в боротьбі не тільки з серцевими порушеннями, але і з негативними психологічними наслідками зимового сезону.

ami-tass.ru