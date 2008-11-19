ЄС підтримав розповсюдження в школах свіжих фруктів та овочів

Європейський парламент підтримав розповсюдження в школах свіжих фруктів та овочів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Нільса БУСКА (група ліберальних партій, Данія), схваленій на засіданні Європарламенту 18 листопада.

“За” проголосували 586 депутатів, проти – 47, утрималися – 41.

Депутати зазначили, що пропозиція Єврокомісії щодо розповсюдження свіжих овочів та фруктів у школах має сприяти боротьбі з епідемією надмірної ваги серед дітей в ЄС та формувати більш здорові харчові звички.

Загалом на сьогодні в ЄС нараховується близько 22 млн. дітей із зайвою вагою та більше 5 млн. страждають від ожиріння.

Водночас депутати зазначили, що запропонований Єврокомісією бюджет програми в 90 млн. євро на 2009/2010 навчальний рік є дуже недостатнім, і на практиці дасть можливість надавати 1 фрукт один раз на тиждень протягом тридцяти тижнів для дітей, що навчаються в школах у віці від 6 до 10 років. У зв’язку з цим депутати висловилися за розширення бюджету програми до 500 млн. євро.

Депутати також висловили переконання, що цей план постачання фруктів та овочів має, в першу чергу, стосуватися фруктів та овочів європейського походження, високої якості, і, за можливістю, пріоритет має надаватися сезонним місцевим овочам та фруктам.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня цього року Єврокомісія схвалила пропозиції щодо виділення щорічно 90 млн. євро на забезпечення школярів свіжими овочами та фруктами.

Згідно з пропозицією, Єврокомісія щороку витрачатиме 90 млн. євро з європейських фондів, які мають бути підкріплені грошима з національних бюджетів країн-членів ЄС.

Передбачається, що гроші з бюджету ЄС виділятимуться в рамках спільного фінансування з грошима національних урядів у співвідношенні 50% на 50%, або 75% на 25% - для країн-членів з більш низьким рівнем ВВП на душу населення.

Головна мета пропозиції Єврокомісії – посилити боротьбу із зайвою вагою та дитячим ожирінням.