Якщо приймаєш пігулки, правильно харчуйся

Сучасна фармакологія створила безліч нових якісних препаратів. Але вони вельми капризні - вимагають уважного ставлення, точного підбору дози і режиму прийому. Варто порушити одне з правил - і пігулка починає шкодити.

- Під час лікування антибіотиками, серцево-судинними, протигіпертонічними препаратами шкідливе все жирне. Дотримуйтеся рибного харчування. З м`яса їжте тільки дієтичні телятину, кролятину, філе курчат і індички.

- Поки хворієте, забудьте про смажене – воно позбавляє активності багато антибіотиків, печінкові препарати, серцево-судинні і стабілізатори тиску, а також засоби для схуднення.

- Їжте до 600 г фруктів і ягід в день. Це показано при прийомі майже всіх ліків (за винятком деяких антигістамінних і препаратів від гастриту з підвищеною кислотністю).

- Абсолютно всі лікарські препарати "поважають" ківі, в якому, як відомо, міститься вся таблиця Менделєєва, причому в найбільш гармонійному поєднанні.

"Правда.Ру"