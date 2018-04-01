Тиск нижче плінтуса: вся правда про гіпотоніків

До гіпотоніка зазвичай ставляться не серйозно: мовляв, гіпотонія – не гіпертонія, до інфаркту не доведе. Випий кавки, і життя налагодиться. Насправді все складніше. Гіпотонія не така проста, як нам здається. Знижений тиск спричиняє нам немало клопоту в житті, псує характер і навіть стає причиною сексуальних розладів у чоловіків. До того ж, деякі гіпотоніки ризикують з віком перетворитися на гіпертоніків. Навіть невелике підвищення тиску вони переносять дуже важко.

Портрет гіпотоніка

Гіпотонія – це, якщо тонометр регулярно показує нижче 100/60 мм. рт. стовпа для чоловіків і 95/60 для жінок. Ваш випадок? Тоді зрозуміло, чому ви часто відчуваєте себе таким, що не виспався, у вас понижена працездатність, бувають запаморочення і непритомність, ви швидко стомлюєтеся і часто страждаєте на головний біль.

Гіпотонія винна і у підвищеній збудності і чутливості до холоду, яскравого світла і гучних звуків, тривожності і схильності до заколисування в транспорті. Крім того, у жінок-гіпотоніків нерідко спостерігається порушення менструального циклу.

Насамперед розберіться у причинах зниженого тиску. Відвідайте ендокринолога. Мабуть, основне джерело ваших неприємностей - гормональний дисбаланс, усунувши який, ви знову відчуєте себе людиною.Зниження тиску спричиняють і деякі захворювання щитовидної залози і надниркових залоз, серцево-судинної і нервової систем, а також виразка дванадцятиперсної кишки, гепатит, анемія. Природно, тоді лікувати потрібно в першу чергу їх.

А ось у спортсменів знижений артеріальний тиск і сповільнений пульс не є хворобою. Навпаки - це захисна реакція організму, так звана гіпотонія високої тренованості.

Арсенал порятунку

Боротися зі зниженим тиском непросто, але у вас є всі шанси полегшити собі життя без ліків.

Просто додай води. Британські учені зі Спілки неврології, нейрохірургії і психіатрії з`ясували, що якщо випивати 2 склянки води понад середню добову норму рідини, це допомагає тримати тиск на прийнятному рівні.

Пийте каву правильно. Зазвичай, усі гіпотоніки – кавомани не за своєю волею. Уранішня чашка кави - це святе, а ось наступні 10 чашок протягом дня – вже зайве.

Пити уранішню каву бажано не натщесерце, а з сиром: солоні і жирні продукти підвищують тиск, а сир ідеальний по співвідношенню жиру і солі. Спробуйте природні стимулятори - настоянки елеутерокока, женьшеня, лимонника.

Спіть більше. 9-11-годинний сон - не лінь, а життєва необхідність для гіпотоніка. Родичі повинні про це знати, не торсати і не обзивати сонями.

Вчіться правильно вставати. Якщо гіпотонік різко схопиться з ліжка, він може знепритомніти. Тому, прокинувшись, треба трози полежати, не встаючи, зробити легку гімнастику (позгинати кисті рук, стопи ніг, коліна, лікті). Потім сісти в ліжку, посидіти, не звішуючи ніг, потім спустити ноги з ліжка і, нарешті, поволі встати і постояти якийсь час.

Привчіть себе до активного відпочинку. Піші прогулянки, плавання, спортивні ігри - корисно все, що не вимагає надто великого фізичного навантаження. Півгодинна щоденна ходьба допомагає підтримувати тиск в нормі.

Допомагає і контрастний душ. Але переходи від тепла до холоду не повинні бути різкими. Можна тренувати судини і в лазні, тільки обережно і поступово.