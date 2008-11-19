Катастрофічні зміни клімату зупинити вже неможливо - вчені

Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі вже досягла тієї точки, після якої почнуться катастрофічні зміни клімату, навіть якщо у найближчі десятиліття вдасться знизити кількість вуглекислоти, заявляє група відомих учених із США, Франції і Великої Британії в статті, опублікованій в Open Atmospheric Science Journal.

Це дослідження суперечить колишнім оцінкам, згідно з якими небезпечна концентрація вуглекислоти буде досягнута в цьому сторіччі, але пізніше, передає РІА Новости.

"У цього висновку є й світла сторона - якщо вжити заходів із зниження концентрації вуглекислоти, ми можемо скоротити кількість проблем, які вже здаються неминучими", - говорить провідний автор дослідження Джеймс ХАНСЕН, директор Інституту дослідження космосу імені Годдарда, який входить у структуру Колумбійського університету.

За словами вченого, людство зіткнеться з розширенням пустель, зниженням урожаїв, зростанням сили ураганів, скороченням коралових рифів і зникненням гірських льодовиків, які забезпечують водою сотні мільйонів людей.

Щоб запобігти різкому потепленню в найближчі роки, пишуть дослідники, концентрація вуглекислоти повинна бути знижена до рівня, що існував до індустріальної епохи, - до 350 частин на мільйон (0,035%). У даний час концентрація вуглекислого газу становить 385 частин на мільйон і збільшується на 2 мільйонних частки (0,0002%) на рік, здебільшого через спалювання викопного палива і вирубування лісів.

Автори статті відзначають, що останні дані про історію кліматичних змін на Землі підкріплюють зроблені ними висновки. Зокрема, спостереження за таненням льодовиків, що раніше відбивали сонячне випромінювання, і за вивільненням вуглекислого газу з танучої вічної мерзлоти й океану свідчать, що ці процеси, які, як раніше вважалося, проходитимуть досить поволі, можуть відбуватися впродовж десятиріч, а не тисяч років.

Учені відзначають, що скорочення викидів від спалювання вугілля може суттєво поліпшити ситуацію.

Разом з тим, вони скептично ставляться до геоінженерних методів вилучення вуглекислоти з атмосфери, зокрема, до пропозицій поховання вуглекислого газу в тектонічних тріщинах або запомпувати його в породи на океанському дні. На їхню думку, вилучення 50 мільйонних часток газу за цією технологією коштуватиме, щонайменше, 20 трильйонів доларів, що вдвічі більше від національного боргу США.

"Людство сьогодні стоїть перед обличчям незручного факту, що індустріальна цивілізація стає головним чинником, який впливає на клімат. Найбільша небезпека в цій ситуації - неуцтво і заперечення, які можуть мати трагічні наслідки неминучими", - пишуть дослідники.