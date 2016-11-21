В Україні за допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано 450 загиблих в зоні АТО

Про це заявила радник президента України з гуманітарних питань, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець під час круглого столу в УНІАН, ініційованого громадською організацією «Слово й діло».

«Сьогодні ми маємо 1,8 тис. останків, які вивезено з територій (Донбасу – УНІАН), ми маємо 880 ДНК-профілів у системі, з них 450 – ідентифіковані, родини отримали компенсацію», – заявила вона.

Нагадаємо, за даними ООН кількість задокументованих жертв на Донбасі з початку збройного конфлікту сягає майже 10 тис. осіб.