Червоний Хрест відправив у тимчасово окуповані райони Донеччини гуманітарну допомогу

11:30, 21 листопада 2016
Країна
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Місія МКЧХ відправила у тимчасово окуповані райони Донеччини 8 вантажівок з гуманітарною допомогою

Красный крест / dt.ua

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила у тимчасово окуповані райони Донеччини 8 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, автомобілі виїхали через КПВВ «Новотроїцьке», вони перевозили медикаменти, продуктові та гігієнічні набори.

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