Червоний Хрест відправив у тимчасово окуповані райони Донеччини гуманітарну допомогу

Місія МКЧХ відправила у тимчасово окуповані райони Донеччини 8 вантажівок з гуманітарною допомогою

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила у тимчасово окуповані райони Донеччини 8 вантажівок з гуманітарною допомогою. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, автомобілі виїхали через КПВВ «Новотроїцьке», вони перевозили медикаменти, продуктові та гігієнічні набори.

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