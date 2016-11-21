Червоний Хрест відправив у тимчасово окуповані райони Донеччини гуманітарну допомогу
11:30, 21 листопада 2016Країна
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Місія МКЧХ відправила у тимчасово окуповані райони Донеччини 8 вантажівок з гуманітарною допомогою
Червоний Хрест відправив у тимчасово окуповані райони Донеччини гуманітарну допомогу / dt.ua
Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила у тимчасово окуповані райони Донеччини 8 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, автомобілі виїхали через КПВВ «Новотроїцьке», вони перевозили медикаменти, продуктові та гігієнічні набори.
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