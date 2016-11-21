Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: медики рекомендують більше відпочивати і уникати конфліктів

За інформацією вчених NASA, цю магнітну бурю зумовлює отвір в атмосфері Сонця, йдеться в сюжеті ТСН.

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Магнітні бурі також впливають на здоров'я і самопочуття людей. Вони небезпечні, насамперед, для тих, хто страждає на артеріальну гіпертонію і гіпотонію, хвороби серця. Приблизно 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме під час сонячних бур.

Потужні викиди плазми накриють магнітну оболонку Землі, і метеочутливі люди можуть відчути мігрені, гіпертонію, загострення хронічних хвороб.

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Відомо, що в період магнітних бур людина схильна до стресів, дратвливості і головних болів.

Щоб уникнути поганого самопочуття, намагайтеся дотримуватися такого режиму: добре поснідайте, не вживайте в ці дні багато жирної їжі і солодкого. Допомагає у такі дні контрастний душ: вранці закінчуйте його холодною водою, увечері - теплою. По можливості, час, проведений біля монітора або телевізора, зведіть до мінімуму.

Також намагайтеся більше відпочивати, уникати конфліктів. Потрібно відмовитися від вживання міцних алкогольних напоїв і обмежити куріння. А поліпшити загальне самопочуття допоможе чай з м'ятою або мелісою.

Сьогодні-завтра можливі розлади сну, пригніченість, розгубленість, це підвищує, зокрема, і ризик дорожніх аварій.