В Україні заборонено ліки "Гліцин" вірменського виробника

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, тимчасова заборона стосується таблеток 100мг №50 у блістері серії 16416112 виробництва компанії "Арпімед" виробництва Республіки Вірменія. Саме у цій партії виявлено сторонні домішки.

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Держлікслужба зобов'язала підприємців, що продають або зберігають лікарський засіб, перевірити наявність даної партії. У випадку виявлення, вилучити з продажу до наступного розпорядження.

Після перевірки відомство прийме рішення щодо відміни тимчасової заборони або ж щодо повної заборони "Гліцину" продажу його в Україні.

Даний препарат здатний зменшувати психоемоційне напруження, агресивність, конфліктність, підвищувати соціальну адаптацію; поліпшувати настрій; зменшувати виразність загально мозкових розладів при ішемічному інсульті тощо.