Кількість зареєстрованих переселенців за тиждень скоротилася до 1,664 млн осіб

Станом на 21 листопада поточного року на обліку перебувають 1 млн 664 тис. 726 внутрішніх переселенців з Криму і Донбасу, що на 164 особи менше, ніж на 14 листопада, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Читайте такожУкраїнські ІТ-волонтери запустили сім нових послуг для переселенців на сайті iGovЗгідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 343 703 сім‘ї з Криму і Донбасу.

Понад 1 млн сімей переселенців звернулися за державною грошовою допомогою, більш як 972 тис. сімей отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становила майже 2,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих переселенців, яка поступово скорочувалася з травня поточного року, вперше зросла минулого тижня і станом на 14 листопада становила 1 млн 664 тис. 890 внутрішніх переселенців з Донбасу і Криму, що на 1 тис. осіб більше, ніж на 7 листопада.

За підсумками перевірки в 2015 році Служба безпеки на початку 2016 року передала Мінсоцполітики інформацію про більш ніж 450 тис. осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних українській владі територіях. Виплати цим громадянам було призупинено до моменту підтвердження факту їх проживання на підконтрольній території.

Читайте такожКількість зареєстрованих переселенців за тиждень скоротилася до 1,668 млн осібКомісії з питань призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам при виконавчих органах місцевої влади станом на 13 жовтня поточного року відновили виплату допомоги 201 тис. переселенців і відмовили у відновленні 71 тис. переселенців через їх відсутність за місцем реєстрації. Загалом в органи соціального захисту надійшло 340 784 заяви про призначення (поновлення) соціальних виплат.

Водночас віце-прем'єр Павло Розенко зазначав в інтерв'ю УНІАН, що, незважаючи на призупинення виплат, зазначені люди не були виключені зі списку переселенців, оскільки для цього їм мала бути анульована довідка переселенця. Довідка може бути скасована управлінням соцзахисту тільки на підставі конкретної інформації Державної міграційної служби. Цей процес, за словами Розенка, може тривати кілька місяців.