Гендерна ідеологія руйнує сім'ю - німецький соціолог

Відомий німецький соціолог і публіцист, автор бестселера «Глобальна сексуальна революція: руйнування свободи в ім'я свободи» Ґабріела Кубі вважає, що гендерна ідеологія руйнує сім'ю.

Про це вона заявила на прес-конференції в УНІАН на тему: «Небезпека гендерної ідеології в Україні».

«Гендерна теорія хибна, ненаукова, відірвана від дійсності та повна суперечностей»,- зазначила Кубі.

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За її словами, головними цілями гендерної революції є, зокрема, поступова легалізація одностатевих подружніх пар і прирівнювання їх до традиційних подружніх пар чоловіка і жінки, штучне продукування дітей і купівля їх «по частинах»: яйцеклітина, сперма, з подальшим заплідненням у пробірці та сурогатним материнством, усунення всіх моральних меж для сексуальних практик, скорочення кількості населення через контрацепцію та просування вигаданого «права людини» на аборт.

«В Україні краща ситуація, оскільки більшість людей притримуються традиційних цінностей. Вони спрямовані на те, щоб країна мала майбутнє», - сказала Кубі.

Вона також вважає, що демографічна криза – «це програма самогубства націй». «Ми хочемо вийти з цієї демографічної кризи, ми для цього потребуємо великих сімей і дітей, і ми потребуємо суспільство, в якому було б можливо реалізувати прагнення любові, глибоко закорінене у серці кожної людини», - додала Кубі.

За її словами, європейська культура базується на сім’ї, а сім’я базується на моногамності.

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«Гендер - це агресивна ідеологія, при чому, часом, дуже дискримінаційна ідеологія», - заявив своєю чергою фахівець із питань сім’ї та сімейних стосунків, співавтор законопроектів у галузі державної сімейної політики, засновник фонду «Сім’я» Адріан Буковинський.

«У нас є багато внутрішніх проблем. Реакцією на ці внутрішні проблеми було проведення парламентських слухань стосовно сім’ї. На останніх таких слуханнях в минулому році було дано рекомендації, передусім Кабінету міністрів, що саме треба робити, щоб системно вирішувати ці питання. Кабмін, аналізуючи ситуацію, в лютому створив посаду уповноваженого з питань сім’ї, який мав координувати сімейну політику країни згідно з рекомендаціями парламентських слухань», - сказав Буковинський.

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«2 березня Кабмін призначив мене уповноваженим з питань сім’ї, але впродовж трьох днів чинився тиск на прем’єр-міністра, яким тоді був Яценюк, і цей геополітичний тиск змусив змінити рішення Кабінету міністрів і не допустити фахівця до посади виключно за його переконання, за те, що людина стоїть на позиції, що союз є виключно між чоловіком і жінкою. Це приклад цієї агресивної і дискримінаційної ідеології», - додав він.

Кубі перебуває в Україні з 17 до 21 листопада з відкритими лекціями на тему гендеру.