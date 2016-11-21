Військові дії на Донбасі зачіпають життя понад 580 тисяч українських дітей - ЮНІСЕФ

20 листопада Україна та інші країни світу відзначили Всесвітній день дитини, прийнятий у 1959 році Генеральною Асамблеєю ООН. Цей день служить нагадуванням про необхідність роботи по захисту прав дітей та важливості надання їм своєчасної допомоги.

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За даними ООН, щорічно одинадцять мільйонів дітей помирають, не доживши до п'яти років. Ще десятки мільйонів залишаються фізично або розумово хворими, не маючи можливості для життя і розвитку. Багато з цих смертей викликані легко излечиваемыми хворобами; інші — згубними наслідками воєн, бідності, дискримінації та насильства.

В Україні, за офіційними даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), 580 тисяч дітей, що проживають поблизу лінії зіткнення і на непідконтрольної території, були порушені військовими діями на Донбасі. 186 отримали поранення, 68 загинули.

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«Діти стають найнезахищенішими під час збройних конфліктів, оскільки часто позбавлені права на безпеку і саме життя. Тому «діти війни» – головний пріоритет для Ріната Ахметова та Гуманітарного штабу. З серпня 2014 року Штаб допомагає дітям Донбасу за кількома напрямами роботи: доставка та видача наборів виживання, адресна допомога, психологічна допомога, а також допомога медикаментами», – розповідає Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

За її словами, два з половиною роки голоду і обстрілів залишили глибокий слід на тисячах дітей на сході України. «Особливо дістається тим, хто проживає на лінії розмежування. Досі обстрілу піддаються Мар'їнка, Авдіївка, Красногорівка, Гранітне. На Донеччині продовжують гинути люди. Потреба в допомозі залишається. За рішенням Ріната Ахметова Гуманітарний штаб готовий і надалі надавати допомогу дітям, постраждалим від конфлікту», – говорить Римма Філь.

За два з половиною роки роботи Штабу:

765 тисяч продуктових наборів видано сім'ям з дітьми до 35 місяців;

2 957 дітей отримали допомогу на термінове лікування і операції;

1 985 наборів життєво-важливих медикаментів видано дітям, страждаючим цукровим діабетом, астмою і різними формами ДЦП;

57 поранених дітей пройшли курс реабілітаційного лікування або отримали технічні й індивідуальні засоби реабілітації;

49 915 дітей отримали консультаційну психологічну допомогу.