У Київській області масове отруєння дітей, які повернулися з Кам'янець-Подільського, троє у важкому стані

У Київській області випадок масового отруєння дітей. Постраждали 18 дітей з танцювального колективу "Галатея" з Київської області, під час поїздки на танцювальний конкурс. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Київської ОДА Олександр Горган.

Читайте такожВ Херсонській області 8 осіб госпіталізовано через отруєння грибами, з них двоє дітей"Масове отруєння. Працівники служби екстреної медичної допомоги у Київській області зустрічають на залізничному вокзалі "Київ-Пасажирський" 18 хворих дітей (з них троє - у важкому стані). Діти з танцювального колективу "Галатея" Бровари. Брали участь в конкурсі в Кам'янець-Подільському", - написав він у Facebook.

Також наголошується, що на місці працювали 12 бригад екстреної медичної допомоги. На даний момент причина отруєння встановлюється.