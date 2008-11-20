Нестача сну знижує ефект від фізичних вправ

Регулярні фізичні вправи допомагають знизити ризик виникнення раку у жінок, але можна і не добитися захисного ефекту, якщо не одержувати достатню кількість сну, повідомили американські дослідники.

В ході попереднього дослідження, в якому взяли участь 5968 жінок зі штату Меріленд, учені довели, що фізичні вправи знижують ризик виникнення раку. Але коли учені звернули увагу на вік учасниць і на кількість вправ, які вони робили за тиждень, то відмітили, що сон грає дуже важливу роль в цьому процесі.

Фахівці з`ясували, що у жінок, які спали менше 7 годин вночі, на 47% був вищий ризик виникнення ракових захворювань, чим у тих, хто теж займався фізичними вправами, але спали довше. Дане дослідження було представлене на зустрічі в американській Асоціації по дослідженню раку.

Учені поки не змогли зрозуміти точний механізм впливу сну на ризик виникнення раку, але упевнені, що недостатній сон сильно підриває здоров`я. Раніше вже було доведено, що недосипання пов`язане із зайвою вагою, діабетом, підвищеним тиском, інсультом, серцево-судинними захворюваннями і депресією. По припущенню фахівців, фізичні вправи і сон спільно роблять позитивний вплив на гормональному рівні, тому нестача одного з них не дозволяє отримати очікуваний результат повною мірою.

medicinform.net