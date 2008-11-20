Більше жінок - вища народжуваність

У Чернігівській області за період з січня до вересня 2008 року народилося майже 7400 немовлят, що на 3,5% більше, аніж за відповідний період минулого року. Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Чернігівській області.

Щодня в реґіоні, у середньому, народжувалося 27 немовлят. На кожну тисячу жителів області припадає 8,7 новонароджених. Торік цей показник був нижчим і становив 8,3 немовлят на тисячу жителів.

У межах області показник народжуваності коливається, найбільше дітей народилося в Куликовському районі і в Ніжині. Утім, збільшення рівня народжуваності фіксується в усіх містах обласного значення і в одинадцяти районах області.

Зростання народжуваності останніми роками фахівці пояснюють збільшенням кількості жінок дітородного віку. Питома вага жінок віком 15–49 років у загальній їх чисельності населення 2001 р. становила 42,9%, а на початок 2008 р. – 43,9%.

Середній вік матері на час народження дитини в Чернігівській області – майже 26 років. Трьом наймолодшим матерям виповнилося по 14 років.