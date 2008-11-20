Ефективність ехінацеї при застуді дуже перебільшена

Ехінацея дотепер була найбільш часто вживаним фітопрепаратом для лікування і профілактики простудних захворювань. Припущення будувалося на тому, що ехінацея має здатність стимулювати функцію клітин імунної системи – макрофагів і нейтрофілів.

На жаль, чутки про ефективність ехінацеї при профілактиці і лікуванні простудних захворювань у дітей виявилися дуже перебільшені. Ехінацея виявилася неефективною при лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій дихальних шляхів у пацієнтів віком 2 –11 років. Більш того, у дітей з ГРВІ, які приймали ехінацею, частіше спостерігалося алергічне висипання. Результати цього дослідження заслуговують на довіру, оскільки були рандомізовані і проводилися із застосуванням плацебо.

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