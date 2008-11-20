Як подолати цистит?

Цистит – це запалення сечового міхура, до якого можуть призвести бактерії, що живуть, за нормальних умов, у прямій кишці. Поки ці бактерії знаходяться в прямій кишці, вони не представляють ніякої загрози, але при попаданні їх в сечовий міхур, вони викликають інфекцію.

Як не дивно, але цей процес "полегшується", завдяки анатомії нашого тіла.

Річ у тому, що уретра (сечовивідний канал) знаходиться дуже близько з піхвою і заднім проходом, а довжина самої уретри складає всього чотири-п`ять сантиметрів, що значно полегшує "завдання" інфекції. Хвороботворні мікроорганізми без особливих зусиль можуть потрапити в сечовий міхур і викликати захворювання.

Але не тільки анатомічна будова нашого тіла сприяє інфекціям сечового міхура. Не варто забувати також і про інші чинники, наприклад, вагітність або гінекологічні запалення. Нерідко причиною розвитку циститу стає недотримання правил інтимної гігієни. Іноді ми у прямому розумінні стаємо жертвами моди, адже цистит може розвинутися і від переохолодження, а короткі легкі блузи, короткі куртки, які не прикривають сідниць і, звичайно ж, стринги, – це те, від чого в зимовий період краще відмовитися.

Трапляється, що причинами інфекцій сечового міхура стає недостатнє вживання людиною рідини.

Як виявляє себе захворювання?

Першими симптомами циститу стають неприємні поколювання внизу живота і постійний тиск на сечовий міхур. Хворий починає часто ходити в туалет, але при цьому до кінця спорожнити сечовий міхур ніяк не виходить.

Слід зазначити, що при появі подібних симптомів просто необхідно негайно звернутися до лікаря.

Особливо небезпечними є наступні симптоми: підвищення температури тіла, зміну кольору сечі (вона стає каламутною, насичено-жовтою, іноді з домішками крові), поява різкого неприємного запаху мочи.

Перераховані вище симптоми можуть означати наявність пієлонефриту (запалення нирок і ниркових лоханок).

Це захворювання вимагає лікування антибіотиками, іноді хворому потрібна госпіталізація.

Як вже було сказано раніше, при перших же симптомах циститу необхідно звернутися до лікаря. Річ у тому, що вам потрібно буде зробити обстеження на наявність інфекції (найчастіше цистит викликає уреаплазма), а також потрібно здати посів сечі на мікрофлору.

Слід також відзначити, що посів сечі потрібно робити до початку прийому ліків, оскільки тільки в цьому випадку лікар зможе одержати повну картину захворювання.